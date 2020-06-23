台指期震盪收盤11,455點 上漲34點
台股今（23）日出現大幅震盪，早盤開高後因美中關係疑慮迅速走跌，之後拉回在11,600點上下盤整，最後收在11,612.36點，上漲39.43點；台指期今日走勢雷同，早盤先衝高到11540點的高點，馬上又跌到低點11,346點，拉回盤整後終場收在11,455點，上漲34點，成交口數140,029口。
今日金融期指收1259點，漲8.8點；電子期指收512點，漲1.2點；非金電期指收11,795點，漲55點。
台積電期貨近月合約今日收在314.5元，上漲2.5元。今日交投量最大的前十檔個股期貨標的為：國巨、台積電、欣興、玉晶光、鴻海、華通、聯發科、明泰、技嘉及華新科。
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