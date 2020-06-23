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多空交戰 台股漲39.43點收11,612
台股今（23）日早盤在美股開低走高、權值股領頭上漲下，指數一度漲逾百點，不過盤中受到白宮貿易顧問納瓦羅指出與中國的貿易協議「結束了」，市場不安情緒再起，道瓊指數期貨走跌、亞股也應聲翻黑，不過隨著川普在推特上發文澄清，台股再度翻紅，終場以上漲39.43點，收在11,612.36點，成交量達2,041.48億元。
今日股市呈現多空交戰，盤中高低點差距將近150點，蘋果2020年WWDC全球開發者大會正式登場，帶動蘋概股表現，台積電收漲0.9%、鴻海今日召開股東會，拉抬股價終場上漲1.6%，站上80元關卡。此外，金麗科、精材、世芯-KY等股價紛紛攻上漲停。
展望後市，法人認為，雖然美中近期有疫情二度復發雜音，但由於醫療防備升級加上訊息邊際效應遞減，對市場的衝擊可望鈍化。考量全球經濟復甦態勢不變，加上新台幣持續走升，市場資金充沛，指數中期均線多頭排列，將持續沿月線走升之震盪盤堅格局，維持偏多操作建議，可聚焦汽車零組件、民生消費及蘋果概念股等相關族群。
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