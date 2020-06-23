美系外資納入強烈買進名單、目標價540元 國巨兩天填息

國巨（2327）7月起將納入美商基美（KEMET）營收，美系外資看好併購基美綜效，重申買進評等，且將國巨納入強烈買進名單，目標價上看540元，預估股價潛在上漲空間36.2%；國巨今（23）日開高，在兩天內完成填息，盤中漲幅逾2%。

美系外資認為，併購基美後可望強化高階MLCC，在併購後客戶群擴大加上規模量能放大，有助產品組合，預估2020年至2022年國巨核心事業年複合成長率23%。

美系外資表示，近期MLCC產業處在上升週期，受惠於5G、自駕車和車用電子、雲端、物聯網等題材，有助被動元件產業維持健康價格，營益率也可望受惠；美系外資看好國巨將受惠，重申買進評等外，目標價上看540元。

國巨在6月22日除息，盤中一度填息逾8成，終場收在396.5元，填息率38%，今日以405元開出，一開盤就填息，總計在兩天內完成填息，盤中一度拉高至410.5元。