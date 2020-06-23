環球晶股東會 通過配發25元現金股利

環球晶圓今（23）日召開109年股東常會，會中承認108年度的營業報告書及財務報表，並通過配發給股東現金股利每股25元，每股股利的配發金額與去年一樣同為歷史新高，配發金額達108.8億元，連續兩年配發現金股利的總金額高達 217.6億元。

股東常會今通過承認108年度的財報，合併營收為580.94億元，歸屬於母公司的稅後淨利136.44億元，每股盈餘更高達31.35元再創新猷。

環球晶圓108年的績效耀眼獲利豐沛，全年營收創歷史次高，營業毛利、營業淨利、稅後淨利、歸屬於母公司的稅後淨利和每股盈餘，超越顛峰再創新高。今日股東常會亦通過盈餘暨資本公積發放現金股利案，配發現金股利每股25元，除息基準日為7月22日，股利發放日為8月7日。

股東會今也通過「公司章程」修訂案，將盈餘分派或虧損撥補的時間修改為每半年執行一次。環球晶圓獲利勝出更接軌國際，改採每半年派發股息的方式，將有助於股東的資金活用與投資活動，並為股東帶來實質的投資效益。

為因應全球半導體產業製程技術的快速提升，對於高階矽晶圓的強勁需求，環球晶圓超前部署，6月16日於環球晶圓中德分公司竹科廠啟動擴建12吋磊晶晶圓廠房，預計兩年內完成廠房興建、機台安裝和產品量產。屆時廠房完工量產後，將提升環球晶圓高階半導體矽晶圓產能，並加大環球晶圓集團的營運成長力道。