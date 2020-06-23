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台股六千金出列 領頭台股指數叩關11,700

經濟日報 / 記者張家瑋／台北即時報導
資金狂潮來襲，高價科技股向前衝。記者余承翰／攝影
資金狂潮來襲，高價科技股向前衝。記者余承翰／攝影

資金狂潮來襲，高價科技股向前衝，三大法人買盤推波助瀾之下，台股喜見五千金出列，領頭指數叩關11,700點，無礙端午變盤雜音。股王大立光（3008）一早股價來到4,110元，漲幅2.23%，IC設計高價股族群表現整齊搶眼，矽力-KY（6415）、祥碩（5269）、譜瑞-KY（4966）股價同創新高，信驊（5274）除息後股價持穩，其中矽力與新掛牌IC設計昇佳（6732）距2、1千元大關僅一步之遙，昇佳可望擠身六千金之列。

大立光近期受到美國強力限縮華為事件，華為旗艦機延後量產，市場預期，大立光第四季毛利率恐有壓，因此，近期股價出現一波拉回修正，近期股價自前波高點4,455元拉回，近日股價回到季線上，約4,000元至4,200元之間，仍是台股的當然股王。

矽力近期創下掛牌以來歷史新高，下半年接單動能強勁，消費性電子、工業用、資訊及網路通訊產品四大產品同步成長，尤其中國大陸科技業供應鏈去美化措施，矽力具備地緣優勢，且設計開發能力強，逐漸侵蝕外商德儀、安美森、亞德諾等主導市場，隨著大陸疫情逐漸獲得控制，相關5G布建將加速進行，預期下半年營運引擎可望重啟，法人預估2020年營收維持20%至30%高成長。

祥碩受惠於AMD（超微）市占率持續攀升，為其量身打造B550、A520晶片組出貨暢旺，第一季財報表現搶眼，下半年在超微推出新一代Zen3處理器，祥碩可望隨超微推出新產品，帶動晶片組出貨上升。

譜瑞受惠新訂單挹注及新開發案不斷增加，下半年營運動能強勁，法人預期第三季有機會挑戰新高，今年在PCIe 4.0、AMOLED／MiniLED、整合既有的源極驅動IC及行動裝置觸控新產品有重大斬獲，各項產品獲得客戶採用並開始拉貨，PCIe 4.0的時序重整晶片今年可望開始貢獻營收。

信驊受惠疫情帶動雲端資料中心需求增加，及美方防堵華為零組件晶片取得，帶動白牌伺服器需求增加，遠端伺服器控制晶片信驊第二季營運動能強勁，第三季又優於第二季，法人預期全年可維持雙位數成長態勢。

至於近日極機會入列台股第六千金的昇佳去年受惠手機全面屏趨勢確立，感測晶片出貨大躍進，除蘋果外，囊括非蘋陣營的一線手機大廠，今年全面屏占智慧型手機的比例持續提升，有助狹縫、光學感測晶片穩健成長，且依客戶預估，今年感測器需求仍較去年增加，增幅約二至三成，有助全年營運續創高。

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