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白宮澄清美中貿易「沒有結束」 台股跟著急拉近百點

經濟日報 / 記者康陳剛／即時報導
美股大漲。（圖／路透）
美股大漲。（圖／路透）

今（23）日台股受昨日美股四大指數皆漲激勵，開盤在11,618.42點、上漲45.49點，隨後衝上11,679.4點的高點。但因美中貿易協議破局的疑慮，美國期貨電子盤下挫超過1%，台股也急殺下11,530.85點低點，來回震盪接近150點。分析師表示，美中關係屬於政治面因素，通常來得快但影響範圍有限，且相關細節尚不明朗，投資人應冷靜應對。

今日不只台股，亞洲各國股市也都因美中關係疑慮而早盤大幅重挫，但其實完全是誤會一場。白宮貿易顧問納瓦羅（Peter Navarro）在台北時間23日接受福斯新聞訪問時，表示美中貿易協議「結束了」（It's over），並抱怨中國大陸沒有即時發出疫情警告，引起市場一陣騷動；但不久後他又發表聲明，澄清並非指協議已經結束，川普也推文表示美中的貿易協議完好無損。

因為納瓦羅的緊急消毒，市場恐慌情緒大減，美國期貨電子盤又再翻紅，台股、恆生、日經及韓國等指數也都拉回上漲。

國泰證期經理蔡明翰表示，如美中關係這類政治性因素，通常來得又急又快，但影響的空間有限。建議投資人如遇類似消息面衝擊，可冷靜應對，待更多細節明朗後再行操作。

蔡明翰分析，川普政府在疫情控管上表現不佳，又要力拚疫情後的經濟復甦，加上適逢選舉年，對中關係如同「在獨木上兩邊拉扯」，容易造成市場震盪。但他強調，即使短期震盪也不會影響產業的趨勢走向，投資人不需過度擔憂。

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