IP矽智財族群人氣旺 盤中多頭抗震指標

美中科技戰煙硝未散，中國全力加速去美化，具有高技術含量的矽智財廠也是受惠對象，帶動矽智財（IP）股近期持續成為盤面上的資金匯集地。今日相關個股漲勢再起，包括力旺（3529）、M31、創意、世芯-KY再連袂勁揚，成為盤面上的多頭抗震指標。

力旺、Ｍ31、世芯-KY今日股價皆跳空上漲，其中力旺股價突破500元關卡，盤中並一度亮燈漲停，每股528元，世芯-KY盤中也一度到達474.5元，漲幅一度逼近9%，雙雙創下新高；M31、創意盤中也連袂走揚逾7%。

美系外資昨日也發布最新報告指出，看好世芯-KY受惠於中國大陸力拚個人電腦（PC）國產化及晶圓代工廠台積電 （2330）產能支援，今明年營收將年增55%、32%，維持加碼評等，目標價調高到448元。

力旺受惠OLED驅動IC、PMIC（電源管理 IC）的權利金成長強勁，第二季起營收年增幅逐漸擴大，該公司日前表示，營運成長動能可望一路延續至明年。

而M31去年配合台積電先進製程技術平台，已完成16及12奈米的先進製程高速介面IP及基礎元件IP，預計7奈米及5奈米IP也將在今年陸續推出，營運前景看好下，營運可望持續攀高。