鴻海現金股利4.2元比去年高 小股東很滿意

鴻海（2317）股東會登場，董事長劉揚偉首度主持，出席小股東對股利表示很滿意，認為相較別家公司，可以拿到4.2元現金股利很好，但也有人希望明年開始可以多配一點；統計鴻海近六年的股利，大都超過4元，僅2017年配發2元現金較低。

股利政策向來也是鴻海股東闗心的重點，今年出席的股東在發言時則是對股利表示很滿意；不過也有股東認為保留盈餘很多，希望明年開始多配一點。

董事長劉揚偉表示，如果毛利率可以照計畫的提升，賺到更多錢，就可以反饋給股東，至於6,800多億元的保留盈餘，一方面要做未來的投資，另一方面則是像這次的疫情，做為因應的資金；他強調，如果還有對股東有利的方式，也會增加股利。

以鴻海近幾年的股利發放情況來看，2014年配發0.5元股票股利及3.8元現金股利，合計股利4.3元；2015年股票股利1元，現金股利4元，合計股利達5元。

2016年配發4.5元現金股利；2017年則略低，僅配發2元現金股利；2018年配發4元現金股利；2019年擬配發4.2元現金股利。

鴻海今日股價以79.6元開出，上漲0.7元，一度拉升至80.7元，上漲1.8元，盤中漲幅1.26%。