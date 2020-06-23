台股漲45.49點 開在11,618.42點

昨日美股開低走高，四大指數收盤全數上漲，帶動今（23）日台股上漲45.49點，開在11,618.42點，早盤在台積電、鴻海、聯發科等權值股領軍下，加權指數漲點擴大到逾百點。

由於歐亞股市普遍弱勢，且美國疫情疑慮再次升溫，拖累美股早盤四大指數全數低開。不過，市場看好大型科技股FAANG的成長潛力，在亞馬遜、蘋果等個股創高的帶領下，四大指數一路走高，其中那斯達克指數重新站回萬點大關，並刷新收盤歷史新高。

終場四大指數全數上漲，道瓊工業指數上漲153.5點，或0.59%，收在26024點；標普500指數上漲20.12點，或0.64%，收在3117.86點；Nasdaq指數上漲110.35點，或1.1%，收在10056.4 點；費半指數上漲16.57點，或0.84%，收在1983.36點。