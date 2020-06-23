台股盤前 節前資金觀望節後有機會向上攀升

台股集中市場指數近期維持延著10均線高檔小步向上格局，主要是本周端午節長假前，讓買盤動作轉趨觀望，不過，近日美股指數連續走高，市場預期，長假前雖然買盤力道受到壓抑，若台股休市期間，美股維持穩健走勢，預料節後可望出現補漲。

近日在各種偏題材吸引買盤，再加上全球市場資金湧現之下，華爾街持續買進成長潛力強的科技股，美股四大指數集體揚升，蘋果、Adobe、亞馬遜和 Square 均創歷史新高，推助那指再度漲破萬點，刷下收盤歷史新高，寫下連續七個交易日收紅紀錄。

美股道瓊工業指數攀升153.50點或0.59%，以26024.96點作收；標準普爾指數漲升20.12點或0.65%，收在3117.86點；以科技股為主的那斯達克指數漲110.35點或1.11%，收10056.48點。

台股方面，三大法人22日的動向上，外資法人買超23.6億元、投信法人買超3.88億元，自營商買超4.48億元，三大法人持續對台股偏多操作。

市場法人分析，受惠於新台幣升值、外資回補下，台股本波強彈逼近年初高檔反壓區，但逢長假前，仍有些許資金選擇先行退場觀望，因此，台股近日走勢略為膠著，不過，市場分析師認為，全球股市大演資金行情，台股也有資金湧入，目前台股在技術面上已呈現多頭排列，再加上以中小型股為主的櫃買指數，近日也已領先集中市場越過前高，因此，預料節後若國際股市維持穩健，台股有機會再向上挑戰12,000點關卡。