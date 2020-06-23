凱基債券業務 國際肯定

國際知名財經媒體《亞洲金融雜誌》（Finance Asia）日前公布Country Award 2020評選結果，凱基證券連續第三年獲頒「台灣最佳債券承銷商」獎項，債券專業再獲國際肯定！近年凱基證券相繼榮獲中央銀行、櫃買中心、財資雜誌（The Asset）等中外機構頒發債券相關獎項，顯示凱基證券債券的專業能力及努力備受肯定，金融專業與服務品質表現有目共睹。

凱基證券在固定收益商品業務力求均衡發展，在公債、公司債、金融債等債券初、次級業務均表現優異，2014年起，連續五年在國內台外幣承銷總金額名列國內同業第一。

2019年國內整體市場承銷規模下滑，但2020年第1季基準利率下滑至低檔，國內外企業爭相募集下，凱基證券已參與台幣債券承銷達新台幣252億元，外幣計價國際債券承銷金額也達到28.9億美元，合計台、外幣債券承銷金額約新台幣1,135億元，市占率達15.6%，為國內同業之冠，也展現凱基證券於台外幣初級市場之承銷業務能力。

債券次級交易方面，櫃買中心網站統計顯示，凱基證券2020年第1季透過證券商營業處所買賣斷政府公債、台幣公司債、及金融債等債券之交易量約新台幣622億元，市場排名亦處前茅。

凱基證券Global Markets主管Patrick Lin表示，凱基證券努力多年的目標是希望成為亞太區域固定收益商品的頂尖團隊，在持續擴充美元等外幣計價債券、轉換公司債等商品的承銷及造市能力，凱基證券已在台灣的國際板、台幣債券商品，以及亞洲市場的美元信用債等商品具領先地位。

凱基證券團隊中有來自台灣、香港及泰國的菁英並肩合作，在美元、人民幣、台幣、泰幣等各幣別信用債、轉換公司債及固定收益類衍生性金融商品亦扮演積極造市角色，由造市績效屢獲國際財經媒體獎項可見一斑。未來凱基證券將持續以整體亞太團隊合作模式，延生固定收益業務之觸角。

凱基證券債券部部門主管楊宗威指出，凱基證券戮力促進台灣債券市場朝更活絡與健全的方向發展，提供投資人資產配置最佳效益。在固定收益有關的衍生性金融商品業務方面，近年凱基證券也推出新種結構型商品，連結更多標的，滿足專業客戶追求收益之需求，尤其，連結台幣債券之槓桿型結構型商品，已獨占市場鰲頭，未來將持續強化金融服務與產品實力，創造客戶和凱基的雙贏局面。