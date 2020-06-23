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元大權證專區 報價透明

經濟日報 / ■趙于萱

買權證怎麼買才不吃虧？專家告訴你，優先挑選「隱波不降」的權證，才能保障將來賣回權證時，投資權益不受損，獲利不縮水。

一般券商是以「造市委買波動率」計算造市委買價格，這是權證合理價格的重心所在，但是，一般造市券商不會公開「造市委買波動率」。如果投資人想知道，只能透過市場上已知的權證價格，「反推」可能的波動率（因為是「反推」故又稱為「隱含」波動率），藉此追蹤造市波動率是否有被調降。而在其他條件不變下，只要造市券商調低造市波動率，算出的權證價格會變低，投資人在賣回時的價格就吃虧。

舉例，某檔權證的履約價為300元，半年後到期，行使比例0.1，造市委買波動率30%。當標的股票價格同樣為300元時，其權證造市委買價格為2.62元。若投資人買進權證後，造市委買波動率立刻被調降到29%，結果將造成標的股票價格明明同樣維持在300元，但權證造市委買價格立刻跌到2.54元，等同投資人現賠0.08元（損失約3%）；這是調降造市委買波動率造成的損失。

元大證券為了保障投資人「知」的權益，隆重推出「隱波不降大公開」專區，秉持「不怕你知道，只怕你不知道」的精神，公開每檔元大權證從掛牌第一天，到最近一天的「造市委買波動率」，讓您輕鬆透過試算器，就能立即掌握每一檔元大權證的合理價格，做出最快速又正確的投資決策。

元大證券權證報價透明看得見，買賣才安心，選擇「隱波不降」的權證，才能保障你賣回時，價格不減損，獲利不縮水。

權證是股票的分身，價格隨著標的股價上下波動，有一定的公式可以計算權證的合理價格。理論上，只要造市券能忠實依照造市規定反應報價，投資人買賣權證時，就不用擔心有造市價格變動明顯不合理而吃虧。然而，權證商品結構相較一般股票複雜，交易規則也不太一樣，建議投資人先瞭解權證「造市規定」及「合理價格」再進場。

而要能準確計算權證合理價格，必須先知道該檔權證的「造市委買波動率」，其後只要將權證「造市委買波動率」帶入試算器，就能算出權證合理價格。

最後也特別提醒投資人，進行權證投資時，風險和報酬都會擴大，建議新手投資人先利用「元大權證ON LINE」免費模擬交易平台，練好身手，提高勝率，再進場投資。

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