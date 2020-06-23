就市論勢／醫材運動休閒 吸睛

盤勢分析

國際股市與外資回流帶動，台股6月以來呈現狹幅向上整理格局，由於全球低利率，台股殖利率平均仍有3.9%至4.0%左右，吸引外資青睞，加上中央銀行決定不降息，更助長投資信心，建議逢低加碼具業績成長類股，或以選股不選市方式，挑選題材標的。

投資建議

台股短線趨勢不變，指數向上狹幅整理格局。6月外資累積買超約770億元，包括先前受疫情衝擊的傳產、消費娛樂、餐飲觀光、航空等，股價已開始反彈。

而因國際地緣政治風險升溫，觀察美中貿易關係緊張、又有美國、中國大陸等群聚事件，令人擔憂新冠肺炎疫情可能二度擴散，加上中印邊境問題干擾，市場不確定性增加，投資人應該留意高檔整理與震盪的風險。所幸，中央銀行表示台灣下半年經濟表現溫和復甦，通膨與物價水準穩健持平，有助基本面與股價，仍可從下半年復甦題材挑選績優股。

下半年除科技類股外，也看好生技醫療與醫材表現，另外運動休閒、服飾、雲端、矽智財、5G類股等，可望受惠下半年的消費旺季、預期訂單將逐漸回籠。