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三檔高價股 法人唱旺

經濟日報 / 記者趙于萱／台北報導

外資昨（22）日轉買台股，熱錢推波題材股強勢演出，包括「百元俱樂部」更有多檔創下新高。根據內外資調查，IC設計廠世芯-KY（3661）、聯詠和窗飾大廠億豐，均掌握強勁訂單，不僅第3季旺，還有機會熱到第4季，可望扮演高價股迭創新高焦點。

摩根士丹利昨日上修世芯目標價至448元，激勵世芯午盤強攻漲停，435元收盤價創下掛牌來新高；大型投顧看好聯詠受惠面板漲價，上修評級到「買進」，早盤聯詠也一度大漲4%。另傳產股億豐獲滙豐調高目標價到343元，高檔盤堅蓄勢挑戰300元關卡。

摩根士丹利最新對世芯法說會，彙整基本面三大利多，包括中國飛騰7奈米伺服器CPU大單，已在近期送製，比市場預期早了一季；其次，世芯預估第4季量產飛騰產品，挾台積電優異的7奈米助攻，單季營收將季增10%以上；第三，世芯CPU客戶排除在美國的實體清單外，晶片出貨不受華為禁令影響。

摩根士丹利指出，目前台積電7奈米產能利用率約95%，不排除未來有更多產能配給世芯，加上CPU客戶能見度提高，預估今、明年每股純益（EPS）進一步成長到11元、15元，優於預期。

面板概念股繼群創、友達率先領漲，大型投顧分析，面板報價回穩，將同步帶動聯詠大尺寸驅動IC出貨成長。

先前聯詠5月營收創下同期次高，第2季營收估季增4%～10%，法人樂觀，聯詠第3季營收不僅續增，還有機會挑戰新高；上修對聯詠全年營收預估至742億元，獲利調高到97億元，推估EPS可達16元，為歷來最佳。

滙豐證券則在喊買自行車雙雄後，接續把同為傳產股的億豐目標價升到343元，是市場對億豐最樂觀的評價。

滙豐指出，億豐5月營收跳增，累積第2季營收領先市場預期，凸顯居家辦公持續推動修繕需求。隨著歐美經濟解封，客製化百葉窗的需求將增加，配合億豐墨西哥廠投產；經歷第2季衰退，第3季營收有望轉年成長。

另一方面，受惠PVC跌價，人民幣兌美元又貶值，滙豐推估，億豐第2季毛利率將逆勢成長到51.1%。全年億豐也將突破疫情衝擊，EPS增長到15.8元新高。

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