聯發科今年市值激增2,102億 擠下中華電躋身第三高

多家外資近期先後喊買及調高聯發科(2454)目標價，最高喊到700元，今(22)日股價開高震盪收在當日最高，以576元作收，上漲30元，漲幅5.49%，市值增至9,152.1億元，衝破9,000億元關卡，統計今年來市值激增2,102.2億元，擠下中華電，躋身第三大市值公司。

聯發科接連獲外資調高目標價，美系外資目標價上看600元，亞系外資調高目標價至675元，日系外資更將目標價由440元一口氣調高到700元，重申買進評等，為目前外資圈喊出最高價，最新亞系外資給予買進評等，目標價上看675元。

聯發科布局中國5G市場，除了鎖定中階市場的天璣800系列已開始出貨，天璣1000也在放量中，法人預期第3季可望發表針對中低階機款的天璣600，搶占中國5G手機市場，另外下半年將有國際品牌廠採用聯發科5G單晶片；基本面展望看好，加上外資聚焦聯發科喊買，推升股價走高。

聯發科今日以553元開高，上漲7元，股價開高震盪，終場收在576元，上漲30元，寫下2010年4月以來波段新高，今日單日市值增加476.7億元，統計今年來市值則是大增2,102.2億元，推升市場突破9,000億元，擠進第三高市值公司。

台股前十大市值公司依序是台積電、鴻海、聯發科、中華電、台塑化、國泰金、台塑、大立光、南亞、富邦金；今年來前十大市值公司中僅兩家市值成長，其中以聯發科市值大增2,102.2億元最為突出，中華電市值也增加271.5億元。