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鴻海翻紅、台股收漲23.07點 三大法人買超31.57億

經濟日報 / 記者楊伶雯／即時報導
台股今日小漲開出後，聯發科成為盤面上亮點，股價收在今日的最高，再創10年多波段高價，大盤指數一度站上11,600點關卡之上，不力在長假前買盤觀望，漲勢也收斂，終場收在11,572.93點，漲幅0.2%。報系資料照
台股今日小漲開出後，聯發科成為盤面上亮點，股價收在今日的最高，再創10年多波段高價，大盤指數一度站上11,600點關卡之上，不力在長假前買盤觀望，漲勢也收斂，終場收在11,572.93點，漲幅0.2%。報系資料照

台股今（22）日開高震盪，一度衝達11,632.88點，突破11,600點關卡，蘋概三王中，鴻海翻紅作收，大立光及台積電則是收黑，聯發科創波段新高，大盤指數終場以11,572.93點作收，上漲23.07點，成交量1,820.69億元；三大法人買超31.57億元。

統計三大法人買賣超情況，外資及陸資（不含外資自營商）買超23.64億元，投信買超3.45億元，自營商買超（合計）4.47億元，其中自營商（自行買賣）賣超0.43億元，自營商（避險）買超4.91億元。

台股今日小漲開出後，聯發科成為盤面上亮點，股價收在今日的最高，再創10年多波段高價，大盤指數一度站上11,600點關卡之上，不力在長假前買盤觀望，漲勢也收斂，終場收在11,572.93點，漲幅0.2%。

群益中小型股基金經理人吳胤良表示，台股短期雖面臨疫情恐再起的不確定因素、第3季成長動能市場仍有雜音等干擾，但各國重啟經濟活動，人流、金流重新恢復，可望帶動數據好轉，且主要央行寬鬆態度堅定，資金面充沛，後續行情仍可偏多期待。

自營商 台股

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