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台股11,600關卡得而復失 終場小漲23點收11,572

經濟日報 / 記者葉子菁／台北即時報導
台股今（22）日以小漲開出後，再聯發科的帶動下，指數一度向上攻破11,600點關卡。 （聯合報系資料庫）
台股今（22）日以小漲開出後，再聯發科的帶動下，指數一度向上攻破11,600點關卡。 （聯合報系資料庫）

二次疫情反撲疑慮增加，美股上周五跌多漲少，台股今（22）日以小漲開出後，再聯發科的帶動下，指數一度向上攻破11,600點關卡，盤中最高達11,632.88點，惟端午假期將至，多頭買盤較為觀望縮手，指數盤中收斂漲幅，終場以11,572.93點，小漲23.07點作收，成交量1,820億元。

上週五美股開高走低，在美中夏威夷會談過後，彭博報導中方將加速美國農產品採購，激勵道瓊早盤一度上漲超過370點。然而，美國多州單日確診人數創下新高，以及蘋果宣布關閉美國11家門市，使得道瓊回吐全部漲幅並翻黑下跌，四大指數收盤僅剩那斯達克小幅上漲。

今早道瓊電子盤小幅走揚，亞洲主要股市表現則漲跌互見，其中台股開高後在高檔震盪，盤中小漲0.2%，陸、日股開低翻紅走高，盤中漲幅約在0.2%-0.3%，韓股及陸股則開低震盪走低逾0.6%。

而觀察今日台灣50成分股表現中，台積電開平震盪小跌，盤中走跌逾0.7%，大立光則開高走跌逾1%，盤中一度失守4,000元關卡，聯發科則延續上週五多頭氣勢，盤中走揚逾6%，市值並突破9,000億元，躍居台股第3大市值股，其餘如華碩走揚逾3%，光寶科、遠東新、和碩、聯電、台化、台塑等盤中也有逾1%的漲幅。

其餘盤面上焦點股部分，生醫股仍匯聚盤面資金，包括明基醫、杏輝、環瑞醫、台微體、訊聯、中天、浩鼎等多檔亮燈漲停，永昕、ABC-KY、國光生、加捷生醫等也都有5%-7%不等間的漲幅;矽智財廠世芯-KY、M31也一舉亮燈漲停，IC廠祥碩走揚逾6%，盤中以1470再創歷史新高等。

投顧法人指出，儘管美、中疫情再次升溫，美股四巫日波動劇烈，台灣端午連假將至，短期將影響台股陷入整理。不過整體而言，近期大盤仍沿十日均線穩步向上攻堅，OTC指數甚至續有創高表現，預期盤勢維持多頭格局不變。

台股 美股 疫情

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