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法人看M31今年有望賺一個股本 股價今衝半年新高

經濟日報 / 記者張瑞益／台北即時報導

矽智財（IP）M31今年營運可望持續攀高，該公司去年配合台積電先進製程技術平台，已完成16及12奈米的先進製程高速介面IP及基礎元件IP，預計7奈米及5奈米IP也將在今年陸續推出，營運前景看好下，該股今（22）日盤中股價大漲逾9%，股價創下近半年新高。

先進製程IP的研發技術門檻是M31的營運優勢，由於市場看好該公司今年營運可望持續成長，甚至有機會賺回一個資本額，近期該股持續上漲，今日盤中股價大幅逾9%，差一檔來到漲停價，今日股價高點來到354元，寫下近半年新高。

M31在7奈米先進製程相關矽智財開發順利，第2季以來已開始小量挹注業績，市場法人預期，M31第2季營收可望較第1季持續小幅成長。

M31去年主要仍以28奈米製程以下為營收主要來源，但在該公司研發腳步跟上市場高階製程需求之後，在這波製程升級需求下，目前已經陸續接獲客戶採購12及16奈米製程IP需求，並可望在2020年逐步認列授權金，市場看好該公司客戶未來完成產品開發並進入量產，後續將更有權利金挹注業績成長。

此外，M31在新產品開發上，公司看好未來AI市場將持續擴大，目前已經推出AI系統單晶片（SoC）解決方案，且後續更將規劃推出7奈米製程IP，將可望應用在AI及高效運算（HPC）市場，替2021年後的營運動能提前展開布局。

奈米 營收 矽智財

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