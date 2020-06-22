不甩美中疫情復發 法人如何看台股強勢表現？

台股今（22）日微幅開高在11,553.91點，早盤一度衝破11,600大關，來到11632.88點，但後續走勢疲軟拉回，持續在11,560點上下震盪。法人表示，近期投信開始第3季布局，加上除權息、股東會旺季以及近期的資金行情，是台股本波段在全球股市中展現相對強勢的原因。

兆豐投顧董事長李秀利表示，技術面上台股拉回不破低、反彈能過高，且上周五帶大量，具有上攻潛力。櫃買指數接連創高，則是因生技、半導體族群領頭，籌碼上內資法人看法正面，上周投信及自營商合計加碼27.84億，且中實戶力推生技股，都成櫃買指數向上力道。

針對近期美中疫情復發的影響，李秀利分析，對照三月時疫情初起、股市大跌的情況，除了疫情影響、各國陸續封城外，對市場資金斷鏈的擔憂才是主因。但現在各國執行寬鬆政策，因此即使有疫情復發的跡象，在資金寬鬆、政策有序控管、不輕易封城的情況下，市場對疫情的敏感度已經降低許多。