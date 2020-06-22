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端午變盤？專家：可從兩角度看出判斷

經濟日報 / 記者葉子菁／台北即時報導
近期全球的部分國家疫情再度升溫，市場憂心二次疫情將卷土重來，加上本周端午假期將至，市場聚焦是否會有「端午變盤」。報系資料照
近期全球的部分國家疫情再度升溫，市場憂心二次疫情將卷土重來，加上本周端午假期將至，市場聚焦是否會有「端午變盤」。報系資料照

近期全球的部分國家疫情再度升溫，市場憂心二次疫情將卷土重來，加上本周端午假期將至，市場聚焦是否會有「端午變盤」。不過專家從兩大角度來看，認為台股端午節變盤的機率小，只要指數能守在月線之上，仍有利多方格局。

兆豐國際投顧董事長李秀利指出，儘管台股本周只有三個交易日，不過從兩大角度來看，台股端午節變盤的機率小。第一、台股前一段時間都維持著反彈過高、壓回不破低的型態，並一直守穩在月線之上，技術面而言仍處於多方格局，後續除非美股連續回檔，讓台股壓回破低、反彈不過高，才會形成變盤。

第二、儘管美股上周疫情又升溫，不過從VIX指數來觀察，3月份疫情在美國大爆發時，恐慌指數飆升到82，目前VIX指數則在40左右，顯示市場並未像3月份恐慌。加上當時還有資金斷鏈、流動性風險的問題，不過現在市場在美國無限QE下資金漫灌，因此李秀利認為市場對於二次疫情的反應不至於像3月那樣。

整體而言，李秀利認為，金融市場變化快速，端午變盤不是全然不會，但是目前來看機率很小，端午節後台股走勢則須留意二次疫情發展及美股變化。

台股 疫情 變盤

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