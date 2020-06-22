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外資、投信買盤各有所愛 這兩檔卻齊受青睞

經濟日報 / 記者楊伶雯/即時報導
投信上周買超前十大上 市公司。製表：記者楊伶雯
投信上周買超前十大上 市公司。製表：記者楊伶雯

台股上周周線翻紅，三大法人合計賣超3.07億元，其中唯獨投信呈現買超，投信上周買超38.6億元；統計買賣超個股發現，有29家上市公司同步獲得三大法人買超，若以投信及外資買超前十大來對照，以緯創（3231）與國泰金最受青睞，齊列土洋兩大法人上周前十大買超股中。

台股上周收在11,549.86點，三大法人合計賣超，其中外資上周賣超14.87億元，投信買超38.6億元，自營商賣超26.79億元，呈現投信買、外資賣的對作情況。

統計上周外資賣超前十大依序是聯電、元大金、永豐金、中信金、玉山金、中鋼、台新金、開發金、臺企銀、第一金，其中金融股多達8家。

上周外資買超前十大則依序是台積電、緯創、國巨、台達電、國泰金、旺宏、華新、聯強、廣達、聯發科；外資上周買超台積電居冠，合計買超21,620張，其次則是買超緯創17,843張，值得注意的是，外資雖然賣超多檔金融股，但上周買超國泰金11,893張。

上周投信買超前十大個股依序是緯創、友達、福懋、英業達、京城銀、國泰金、光寶科、亞泥、南帝、中鼎等；投信上周買超緯創17.150張，居周買超之冠，另外，買超國泰金8,177張。

以投信及外資買超前十大來看，兩大法人齊買的有緯創及國泰金，都居買超前十大名單內；另外，統計上周三大法人齊買的上市公司則有29家，合計買超前十大依序是國泰金、台達電、聯發科、南帝、泰鼎-KY、正隆、嘉聯益、奇鋐、晶電、瑞昱等。

群益中小型股基金經理人吳胤良表示，台股在美、中關係仍緊張的6月續創反彈新高，短期雖有疫情再起的不確定因素，且第3季成長動能市場仍有雜音，但在各國重啟經濟活動下，人流、金流重新恢復可望帶動數據好轉。

吳胤良認為，即使疫情再起也很難重現先前的恐慌氣氛，加上主要央行寬鬆態度堅定，資金面充沛下，後續行情仍可偏多期待。

國泰金 外資 緯創

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