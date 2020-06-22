國巨除權息 填息率逼近七成

被動元件大廠國巨（2327）今（22）日展開除權息，國巨派發現金股利13.06元，以今（22）日盤中最高點400.5元計算，填息率逼近七成。

國巨上週末（19日）股價收盤收在404.5，以派發現金股利13.06元計算，除息參考價為391.5元，以今日盤中最高點400.5元計算，填息率逼近七成。

國巨5月合併營收為44.86億元，攀上近16個月高峰，月增1%，年增37.6%，反映中國大陸廠區產能利用率逐漸改善、客戶訂單需求強勁的趨勢。前五月合併營收189.47億元，年增5.8%，為歷史同期次高。

國巨今年首季營收100.2億元，4、5月營收合計為89.27億元，已經達到第1季營收近九成水準。外資預估，國巨第2季營收可望季增逾兩成，而在資訊科技（IT）需求延續下，第3季價格也可望維持穩定。

針對下半年市場展望，國巨董事長陳泰銘指出，每間公司的結構不太一樣，但在疫情的影響之下，第三季能見度尚不明朗。疫情不僅影響產業景氣，也讓5G發展建置有些停頓，但在各國政府全力拚經濟復甦的狀態下，5G基礎建設勢在必行，當基礎建設先走、其他商業運轉就會跟著上來。

對下半年庫存、產品價格和市場需求面等看法，陳泰銘說，一般庫存健康水位維持在一百天到一百一十天左右，不過目前庫存存貨天數低於健康狀態，要改善低庫存水位狀況，國巨對產量產能有長期規畫。