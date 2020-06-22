兩大法人連買+外資調高目標價 聯發科衝10年波段高價

外資近期陸續調高聯發科（2454）目標價，日系外資最新報告一口氣調高到700元，重申買進評等；加上聯發科鎖定中國5G市場布局，天璣800系列已在第2季開始出貨，吸引外資及投信聯手買進，今（22）日股價持續往上飆高，早盤一度衝達576元，創下2010年4月以來波段新高價。

日系外資調高聯發科5G SoC在2020年、2021年出貨量，分別由4,000萬、8,000萬套調高到5,000萬以及1.4億套；且預估聯發科明年將可拿到華為5G SOC的60-70%訂單，調高今明年每股盈餘預估，幅度分別為11%、26%，每股盈餘19.8元，27.8元。

聯發科布局中國5G市場，除了鎖定中階市場的天璣800系列已開始出貨，天璣1000也在放量中，法人預期第3季可望發表針對中低階機款的天璣600，搶占中國5G手機市場，另外下半年將有國際品牌廠採用聯發科5G單晶片。

外資上周連續五天買超聯發科，合計買超7,314張，投信則是連七買，合計買超1,815張，聯發科股價持續往上走高，今日以553元開出，上漲7元，一度衝達576元，上漲30元，寫下波段新高，盤中漲幅4.39%。