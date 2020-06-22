快訊

石垣市議會通過 釣魚台列嶼地址改名「尖閣」登野城

嚴重關切無用？國際抗議國安法 仍難解香港困境

兩大法人連買+外資調高目標價 聯發科衝10年波段高價

經濟日報 / 記者楊伶雯/即時報導
聯發科董事長蔡明介。報系資料照
聯發科董事長蔡明介。報系資料照

外資近期陸續調高聯發科（2454）目標價，日系外資最新報告一口氣調高到700元，重申買進評等；加上聯發科鎖定中國5G市場布局，天璣800系列已在第2季開始出貨，吸引外資及投信聯手買進，今（22）日股價持續往上飆高，早盤一度衝達576元，創下2010年4月以來波段新高價。

日系外資調高聯發科5G SoC在2020年、2021年出貨量，分別由4,000萬、8,000萬套調高到5,000萬以及1.4億套；且預估聯發科明年將可拿到華為5G SOC的60-70%訂單，調高今明年每股盈餘預估，幅度分別為11%、26%，每股盈餘19.8元，27.8元。

聯發科布局中國5G市場，除了鎖定中階市場的天璣800系列已開始出貨，天璣1000也在放量中，法人預期第3季可望發表針對中低階機款的天璣600，搶占中國5G手機市場，另外下半年將有國際品牌廠採用聯發科5G單晶片。

外資上周連續五天買超聯發科，合計買超7,314張，投信則是連七買，合計買超1,815張，聯發科股價持續往上走高，今日以553元開出，上漲7元，一度衝達576元，上漲30元，寫下波段新高，盤中漲幅4.39%。

聯發科 5G

延伸閱讀

聯發科5G及成長型產品成長力道強勁 股價創波段新高

立積下半年營運倒吃甘蔗 毛利率逐季回升

七檔優質股 大和按讚

全民權證／聯發科 選價內外20%

相關新聞

長假前+疫情影響 台股本周恐以觀望為主

近期台股表現在資金行情熱度不減下，整體盤勢維持相對強勢表現，不過，本周因端午假期，本周僅三個交易日，再加上近期全球新冠肺...

塑膠營建股強勢 台股盤中一度突破11600點

美股上週五開高走低，道瓊指數收跌208.64點，不過，台股表現相對強勢，指數開高走高，一度突破11600點關卡。塑膠與營...

台股開盤指數11,553.91點 上漲4.05點

本周有端午長假，投資人態度轉向觀望，台股今（22）日開盤指數為11,553.91點，上漲4.05點。

兩大法人連買+外資調高目標價 聯發科衝10年波段高價

外資近期陸續調高聯發科（2454）目標價，日系外資最新報告一口氣調高到700元，重申買進評等；加上聯發科鎖定中國5G市場...

國巨除權息 填息率逼近七成

被動元件大廠國巨（2327）今（22）日展開除權息，國巨派發現金股利13.06元，以今（22）日盤中最高點400.5元計...

美股跌多漲少 台股開高小漲

二次疫情反撲疑慮增加，美股上周五跌多漲少，而台股今日指數以11,553.91點小漲4.05點開出後，指數緩步墊高，整體仍...

外資雙重做多股 領軍衝

受惠於各國陸續解封、油價反彈等利多加持，外資6月回補買超台股747億元，法人看好面板雙雄等外資買超現貨、借券回補「雙重做...

七檔優質股 大和按讚

大和資本發布科技股下半年投資策略，預測近期升溫的新冠肺炎，可能導致科技業景氣打出雙重底，但需求日益增加的5G、AI等成長...

投信作帳 熱炒六族群

半年報結算倒數五個交易日，投信作帳壓力再度引爆，封測、IC設計、PCB、面板、汽車零組件、紡織等六大族群，躍居為作帳行情...

一周盤前解析／高殖利率題材 聚光

新台幣持續走升，但歐、美股市在漲多面臨高檔整理下，台股上周五（19日）呈震盪走勢，終場指數小漲1點、收11,549點，成...

遊戲、蘋概 紅不讓

美國聯準會一系列聲明不斷提醒金融市場，在可預見的未來，貨幣政策將持續加碼，致使資金寬鬆極大化成為不可逆的趨勢，加上川普面...

IC設計、5G 逢低布局

台灣央行上周宣布重貼現率不變，並下修台灣經濟成長率GDP至1.52%，但強調台灣經濟處在谷底復甦階段，7月後政府推動振興措施將帶動下半年消費成長。

熱門新聞

害怕賠價差？24檔ETF「年年除息年年填」

七檔優質股 大和按讚

台股外資轉向 賣金融買電子

5G需求熱 CCL雙雄Q3旺

投信作帳 熱炒六族群

群創攻MicroLED應用 強化供應鏈聚落

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。