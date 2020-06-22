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美股跌多漲少 台股開高小漲

經濟日報 / 記者葉子菁／台北即時報導

二次疫情反撲疑慮增加，美股上周五跌多漲少，而台股今日指數以11,553.91點小漲4.05點開出後，指數緩步墊高，整體仍呈現高檔整理格局。

上週五美股開高走低，在美中夏威夷會談過後，彭博報導中方將加速美國農產品採購，激勵道瓊早盤一度上漲超過370點。然而，美國多州單日確診人數創下新高，以及蘋果宣布關閉美國11家門市，使得道瓊回吐全部漲幅並翻黑下跌，四大指數收盤僅剩那斯達克小幅上漲。

終場四大指數跌多漲少，道瓊工業指數下跌208.6點，或0.79%，收在25871點；標普500指數下跌 17.6點，或0.56%，收在3097.74點；Nasdaq指數上漲3.07點，或0.03%，收在9946.12點；費半指數下跌13.3點，或0.67%，收在1966.79點。

上週五台股籌碼面部分，三大法人合計賣超83.4億元。其中外資賣超102.2億元，投信買超4.8億元，自營商買超13.9億元。資券變化方面，融資增12.06億元，融資餘額為1221.18億元，融劵減1.99萬張，融券餘額為82.68萬張。外資台指期部位，多單減碼959口，淨多單部位31955口。借券賣出金額為63.5億元。

投顧法人指出，儘管美、中疫情再次升溫，美股四巫日波動劇烈，台灣端午連假將至，短期將影響台股陷入整理。然而近期大盤仍沿十日均線穩步向上攻堅，OTC指數甚至續有創高表現，整體盤勢維持多頭格局不變。考量美國政策作多、市場資金充沛，各國股市走揚，加上新台幣匯率持續走升，市場資金充足，加權指數中期均線多頭排列，拉回皆是進場良機，建議偏多操作。

台股 美股

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