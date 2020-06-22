台股開盤指數11,553.91點 上漲4.05點

本周有端午長假，投資人態度轉向觀望，台股今（22）日開盤指數為11,553.91點，上漲4.05點。

因美國部分州傳出確診數創高，加上Apple宣布關閉11家門市消息，上周五（19日）美股開高走低，終場四大指數漲跌幅介於-0.8~+0.03%，道瓊指數下跌208.64點，收在25,871.46點；費城半導體指數下跌13.35點，收在1,966.79點。其中，指標股漲少跌多，僅有FB、亞馬遜、APPLE、美光、Intel、AMD小漲。

日盛投顧表示，全球股市受消息面影響波動劇烈，台股連續兩天在11,500點附近震盪，加上長假在即，短線進入多空拉鋸，但中期偏多趨勢尚未改變，個股方面持續維持快速輪動，低階布局投信季底作帳。短線可關注IC設計、5G相關、振興券相關題材個股操作，慎防持股過高風險。OTC指數上周連續拉出第四根紅K棒，領先加權指數創波段新高。目前上方壓力在160點，下方支撐則為月線151.85點。

群益投顧說，大盤指數上周連續三個交易日在11,500~11,600點間整理，技術面呈現壓縮待變格局，市場陷入觀望，消息面多空將決定短線趨勢方向，可持續參考短期均線變化順勢換股操作因應。