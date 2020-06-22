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長假前+疫情影響 台股本周恐以觀望為主

經濟日報 / 記者張瑞益／台北即時報導
本周因端午假期，本周僅三個交易日，再加上近期全球新冠肺炎二次疫情不確定性升溫，市場分析師認為，本周台股走勢在長假之前恐將以觀望為主。 （聯合報系資料庫）
本周因端午假期，本周僅三個交易日，再加上近期全球新冠肺炎二次疫情不確定性升溫，市場分析師認為，本周台股走勢在長假之前恐將以觀望為主。 （聯合報系資料庫）

近期台股表現在資金行情熱度不減下，整體盤勢維持相對強勢表現，不過，本周因端午假期，本周僅三個交易日，再加上近期全球新冠肺炎二次疫情不確定性升溫，市場分析師認為，本周台股走勢在長假之前恐將以觀望為主。

市場分析師表示，台股近期全球新冠肺炎疫情似乎有再次擴大的跡象影響，再加上南北韓、中印等，地緣政治等因素干擾，讓台股及全球投資市場的變數增加，不過，受惠於市場資金充沛、國際資金回流、外資回補台股等推升下，對台股形成強力支撐。

籌碼面來看，上周外資法人小賣14.9億元，投信買超逾38.6億元、自營商賣超26.8億元，以法人進出來看，外資在連續買超台股二周之後，上周動作轉為保守，此外，國內投信法人也表示，端午連假將至，預料本周觀望氣氛加重，尤其美國、中國北京的二次疫情有升溫疑慮，後市的不確定性增加，預料本周三個交易日將使長假前的多頭信心受影響。

對於後市盤面變化，分析師建議投資人，可留意內外資法人籌碼面的變化，像是外資動向、買超力道，以及散戶進場速度、融資餘額變化等。

類股及族群方面，目前盤面焦點仍集中在持續關注、生醫相關、5G、電動車、iPhone等相關族群表現，其中，生醫股由於短線漲幅相當大，分析師提醒，操作上宜提升風險意識。

台股 外資 疫情

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