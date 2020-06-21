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科技、生技族群 有望領航台股

經濟日報 / 記者高瑜君／台北報導

2020年新冠肺炎疫情擾亂一池春水，展望下半年投資策略，法人建議抓住兩大投資主軸：科技和生技，同步搭配內需消費等題材操作，相關個股如台積、聯發科、南電、穩懋、欣興等，是第3季領航者。

第一金投顧董事長陳奕光指出，「得5G者得天下、得疫苗者得世界」，為後疫時代兩大顯學：5G是科技發展重點，第二波疫情隨時爆發，防疫族群持續當紅；此外，在運動賽事將開打、波羅的海散裝綜合指數上漲，相關消費內需、運動等有表現機會。

兆豐國際投顧董事長李秀利認為，第3季投資主軸在遠端商機、手機、5G、防疫、三倍券概念，防疫概念股在疫情未落幕前都有機會表現。

根據CMoney統計，近20個交易日以來三大法人有買超逾萬張的有台積電、緯創、鴻海、聯發科、穩懋、景碩、欣興等。

生醫股方面，有法人買盤著墨的如中化、神隆、合一、南光。

疫情 5G

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