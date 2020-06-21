三名師看台股 下季衝萬二

台股歷經反彈重回「萬一」懷抱，展望第3季，法人認為指數下檔有撐，在資金行情推波助瀾下，有機會看到12,000點。

大水漫灌的資金行情與進入產業旺季，兆豐國際投顧董事長李秀利、第一金投顧董事長陳奕光、台新投顧副總經理黃文清均認為，第3季台股可偏多看待，預期指數大區間在11,500至12,197點；新冠肺炎疫情仍是第3季的最大變數。

陳奕光指出，指數驚驚漲，四項利多看好台股後市表現，預期今年最高12,197點有機會突破。

首先，美國大撒幣，聯準會推出購債3.0版加上川普推1兆美元基建，財政與貨幣政策雙管齊下大力救市。

第二，在籌碼面，外資前五月大賣超6,627億元，本月開始偏多回補買超747億元。

第三，三軋行情「軋外資、軋空手、軋空單」持續。

第四，台廠在台灣疫情控制佳與美中角力下，有利上、中、下游發展。

李秀利指出，就第3季走勢來看，先前市場擔憂的電子旺季不旺並不會發生，預期7月表現會較好，8、9月變數可能稍多，因此預期整體指數下檔區間在11,000至11,290點、上看11,771至11,933點，後續要留意外資暑假放假效應、華為禁令、8月MSCI季度調整等。

黃文清認為，第3季在蘋果拉貨旺季效應下，可望震盪盤堅、緩步填息，主因新台幣相對強勢，加上外資回流，預期指數在「萬一」有支撐，上檔看11,800至11,900點。