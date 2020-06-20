除息後飆二成 12悍將還有戲

台股不畏新冠肺炎疫情肆虐，在市場半信半疑中上演V型反轉，有效助攻今年除權息與填權息表現，除了權王台積電、高價股老四信驊火速填息相當吸睛外，大學光等12檔更在除息後飆漲逾二成。

根據統計，今年逾1,700家上市櫃公司配發現金股息1.37兆元，為史上第三高水準，由3月12日南港、日揚兩家揭開序幕，至6月19日止，已有101家除權息。

受到新冠肺炎疫情影響，台股3月一度狂殺3,000點，所幸當時央行降息、禁空令、國安基金等政策救市三箭齊發，加上壽險、政府基金、八大公股行庫、投信等內資進場承接，指數出乎意料上演V型反轉，早早除息的個股順勢搭上多頭順風車。

統計5月底前除息的30檔個股中，就有高達20檔除息後漲幅逾一成，如果時間拉長至6月19日，還有富邦媒、巨騰-DR、崇佑-KY、德微等四檔入列。

以除息後漲幅來看，高居榜首的大學光，因外資看好台灣人口老化，以及3C電子產品普及率提高，帶來的老花眼、近視等雷射視力矯正手術龐大商機，目標價高喊220元，吸引投信及外資積極進場鎖碼，不但一日就填息，累計更狂飆133.5%。

排名第二的低價IC設計股創惟，受惠於遠距教學、居家工作等需求暢旺，帶動筆電用USB相關晶片出貨大增，第1季獲利繳出旺季水準，訂單能見度可延續到第3季，股價在低檔除息後走揚，大漲81%。

凱羿-KY、豆府、寶雅、崇佑-KY、中櫃等五檔，也都是在除息前下殺壓低基期後，各自挾宅經濟或解封題材，股價填息漲幅在30.0%至50.3%不等。

日盛證券總經理鍾國忠、台新投顧副總經理黃文清均認為，市場多空氣氛、基本面、息值多寡、除息前後股價位階高低，及大股東心態等條件，攸關填息行情表現，如果很快填息，或填息後漲勢兇猛，隱含對營運信心十足，後市仍有高點可期。