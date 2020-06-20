快訊

影／進喔！進喔！大甲媽回鑾安座 結束9天8夜行程

聽新聞
test
0:00 / 0:00

除息後飆二成 12悍將還有戲

經濟日報 / 記者盧宏奇／台北報導
圖／經濟日報提供
圖／經濟日報提供

台股不畏新冠肺炎疫情肆虐，在市場半信半疑中上演V型反轉，有效助攻今年除權息與填權息表現，除了權王台積電、高價股老四信驊火速填息相當吸睛外，大學光等12檔更在除息後飆漲逾二成。

根據統計，今年逾1,700家上市櫃公司配發現金股息1.37兆元，為史上第三高水準，由3月12日南港、日揚兩家揭開序幕，至6月19日止，已有101家除權息。

受到新冠肺炎疫情影響，台股3月一度狂殺3,000點，所幸當時央行降息、禁空令、國安基金等政策救市三箭齊發，加上壽險、政府基金、八大公股行庫、投信等內資進場承接，指數出乎意料上演V型反轉，早早除息的個股順勢搭上多頭順風車。

統計5月底前除息的30檔個股中，就有高達20檔除息後漲幅逾一成，如果時間拉長至6月19日，還有富邦媒、巨騰-DR、崇佑-KY、德微等四檔入列。

以除息後漲幅來看，高居榜首的大學光，因外資看好台灣人口老化，以及3C電子產品普及率提高，帶來的老花眼、近視等雷射視力矯正手術龐大商機，目標價高喊220元，吸引投信及外資積極進場鎖碼，不但一日就填息，累計更狂飆133.5%。

排名第二的低價IC設計股創惟，受惠於遠距教學、居家工作等需求暢旺，帶動筆電用USB相關晶片出貨大增，第1季獲利繳出旺季水準，訂單能見度可延續到第3季，股價在低檔除息後走揚，大漲81%。

凱羿-KY、豆府、寶雅、崇佑-KY、中櫃等五檔，也都是在除息前下殺壓低基期後，各自挾宅經濟或解封題材，股價填息漲幅在30.0%至50.3%不等。

日盛證券總經理鍾國忠、台新投顧副總經理黃文清均認為，市場多空氣氛、基本面、息值多寡、除息前後股價位階高低，及大股東心態等條件，攸關填息行情表現，如果很快填息，或填息後漲勢兇猛，隱含對營運信心十足，後市仍有高點可期。

除息 台股 崇佑

延伸閱讀

中職／統一獅打線猛 富邦悍將例行賽13：4落敗

我是MVP／「對決我合理」 高國輝爭氣敲再見安打

光寶23日除息 土洋對做

台積帶勁 2分鐘快速填息

相關新聞

除息後飆二成 12悍將還有戲

台股不畏新冠肺炎疫情肆虐，在市場半信半疑中上演V型反轉，有效助攻今年除權息與填權息表現，除了權王台積電、高價股老四信驊火...

三名師看台股 下季衝萬二

台股歷經反彈重回「萬一」懷抱，展望第3季，法人認為指數下檔有撐，在資金行情推波助瀾下，有機會看到12,000點。

科技、生技族群 有望領航台股

2020年新冠肺炎疫情擾亂一池春水，展望下半年投資策略，法人建議抓住兩大投資主軸：科技和生技，同步搭配內需消費等題材操作...

就市論勢／醫療、IC設計 題材熱

台股昨（19）日在美國科技股領漲下，多方氣勢延續，惟指數觸及前波高點後賣壓湧現，尾盤漲幅收斂，加權指數小漲1點，收在11,549點；櫃買指數小漲0.79點，收158.91點。

伺服器族群 小摩看淡

伺服器「錢」景看旺，台系概念股評價不斷拉升甚至創下新高價，不過摩根大通最新對千金股信驊（5274）和代工大廠英業達啟動初...

ETN趨勢導航／三檔ETN 本周漲逾5％

台股本周先抑後揚，在資金行情推波助瀾下，沿5日線持續盤堅，櫃買指數強勢創波段新高，帶動元大富櫃200N（020014）、...

法人：台股格局偏多

台股昨（19）日收在11,549點，全周上漲119點。法人指出，台股中期均線多頭排列，偏多格局不變。

證券商獲利 上月衰退15％

台股5月高檔震盪，證交所統計，上個月全體券商經紀和承銷業務都成長，但自營獲利下滑，使總獲利降至56.5億元，較4月衰退1...

股海自由行／散熱、汽車、觀光族群 來勁

近期二次疫情再起；地緣風險增溫，北韓摧毀兩韓聯絡辦公室，中印雙方於邊境發生致命衝突；中共人大常委會將推進港版國安法立法過...

唐獎生醫獎聚焦 台廠生醫股添話題

今年唐獎生醫獎焦點在治療新冠肺炎的可能性上，三位得獎學者分別發現TNF、IL-1及IL-6三大細胞激素帶來的免疫及發炎反...

台股五千金現蹤 資金行情將續航

台股昨（19）日受制於美股四巫日，以及富時指數季度調整台股權重盤後生效，指數壓縮在42點間狹幅震盪，尾盤爆出542億元大...

就市論勢／5G、電動車 盤面亮點

美國股市漲多回跌，但台股受惠於疫情面、經濟基本面、籌碼面及企業獲利面皆偏多發展，帶動加權指數在面對殺聲隆隆的國際盤之下，上周五（12日）跌幅僅於1%以內，相較美股抗跌，有利於穩住市場投資信心。

熱門新聞

唐獎生醫獎聚焦 台廠生醫股添話題

面板雙虎衝刺Mini LED 友達、群創各有祕密武器

伺服器族群 小摩看淡

聯發科目標價 野村喊700

光寶23日除息 土洋對做

就市論勢／醫療、IC設計 題材熱

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。