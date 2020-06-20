台股五千金現蹤 資金行情將續航

台股昨（19）日受制於美股四巫日，以及富時指數季度調整台股權重盤後生效，指數壓縮在42點間狹幅震盪，尾盤爆出542億元大量收小紅，周線漲119點。法人指出，資金行情欲罷不能，短線將延續驚驚漲走勢；盤中見五千金同台，更有助下周多頭續航。

南北韓關係緊張、美歐貿易戰等訊息面錯綜複雜，加上適逢美股四巫日，以及台股富時指數季度調整權重盤後生效，台股狹幅震盪，終場上漲1.5點收11,549點，成交量因富時指數調整權重而擴增至2,523億元本波反彈來最大。

周線受內資積極偏多操作再度翻紅，上漲119點或1.0%；櫃買指數更因生技股、高價電子股輪流發動攻勢，本周大漲7.05點或4.6%，創2018年6月14日以來新高，累計今年來漲幅達6.3%，加權指數仍跌3.7%。

外資昨日賣超102億元，終止連三買，但6月來累計仍買超747億元。內資方面，投信加碼4億元，連五買，單周買超38億元，仍為三大法人中最大多頭主力，已連13周敲進。八大行庫買超18億元，終結連三賣。

昨天最受市場矚目的是台股五千金終於現蹤：受惠於外資買盤力拱，以及資金集中化趨勢，高價IC設計股譜瑞-KY盤中最高衝至1,020元，與大立光、矽力、祥碩、信驊形成五千金同台，不過譜瑞後來漲勢縮減，終場上漲14元收992元；老四高價股信驊上漲20元收1,340元，與老三的祥碩僅差25元。