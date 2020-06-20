14檔作帳熱 三資力捧

經濟日報 / 記者趙于萱／台北報導
圖／經濟日報提供
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台股進入6月底的第2季、半年度作帳高峰，中央銀行總裁楊金龍點名外資衝刺績效，加上投信和集團啟動布局，篩選出緯創、台達電等14檔作帳悍將，將引領大盤突圍向上。

統一投顧董事長黎方國表示，每年適逢季底和半年度將結束，為本國法人密集衝刺作帳行情；今年因為全球央行寬鬆，國際股市和新台幣表現強勢，上半年台股作帳行情再加入大舉回流的外資大軍，值得期待。

黎方國指出，內外資挑選作帳個股，均會選未來展望正向、產業景氣成長或大型權值股重點拉抬。篩選出投信、外資及大戶同步加碼且前景看好個股，計有緯創、國泰金、台達電、聯發科、鎧勝等14檔。

麥格理證券指出，居家辦公需求達到頂峰，第2季後PC出貨將恢復常態，不過緯創和子公司緯穎強攻伺服器，下半年營運逆勢突圍。預估第3、4季緯創營收將連續成長，明年持續達到高個位數增幅。

美銀證券統計，進入6、7月，國泰金控認列股息收益，股價往往跟隨基本面上漲；去年國泰金大豐收，派發股利優渥，投資人更有抱股除息動機。國泰金本身積極投資一籃子貨幣，也逐步降低匯損對營運的衝擊。

此外，美銀還看好，晶電宣布成立控股，發揮強化Mini LED技術、擴張經濟規模及延伸客戶版圖三大效益。借助隆達和友達戰力，晶電客戶能擴及三星，全球產能也提高到一成以上，更重要是未來Mini LED爆發，控股公司將有足夠產能應付需求，對晶電重申50元目標價。

國泰金控 外資 緯創

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