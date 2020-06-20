股海自由行／散熱、汽車、觀光族群 來勁

經濟日報 / 李鎮宇

近期二次疫情再起；地緣風險增溫，北韓摧毀兩韓聯絡辦公室，中印雙方於邊境發生致命衝突；中共人大常委會將推進港版國安法立法過程，市場變數仍在。但隨著市場憧憬美歐等地經濟順利解封，美股自3月底低點反彈逾四成，未來觀察市場對利空的反應。

首先，北韓疫情資訊不透明，此波疫情北韓鮮少被關注，但全球各處封城防疫之際，北韓經濟亦難獨善其身，此時北韓藉脫北者空投文宣為藉口挑釁南韓，或能轉移國內問題焦點，也意圖喚起美方注意，尋求突破與美國核武協商的停滯狀態，以免除經濟制裁。

美中關係方面，中國人大常委會將展開港版國安法立法工作。國安法的推行使香港政局不確定性上升，後續除持續的示威衝突外，美國也將對中、港採取對應措施。美國國務卿龐培歐與中國外事辦主任楊潔篪在夏威夷進行會晤，兩方雖有意緩解緊張關係，但會談對現況改善很有限，適逢美國大選年，近期美國總統川普、民主黨總統參選人拜登在中國議題上相互批評對方立場過於軟弱。拜登近期對中國大陸態度轉趨強硬，後續川普政府對中政策有更加鷹派風險。

在疫情影響下，各國經濟皆面臨壓力，主政者有誘因藉外交、軍事衝突轉移經濟問題，各國間矛盾衝突不斷，留意短期股市影響。中期而言，美國政府已在籌備下一輪財政刺激，隨股市拉回，將更有利兩黨達成共識，下半年政策面仍偏多，拉回後另有高點，建議股市可逢回分批布局。

回到台股，本周加權指數大幅震盪收漲，整周上漲1.05%，亞股中表現居前，櫃買指數更以逾4%的漲幅展現強勢格局，小型股強勢表態，資金行情維繫人氣。雖然地緣政治風險升溫，中、美疫情再度升溫，疊加南北韓、中印局勢，再度影響市場信心，指數波動加劇，然而，台股表現相對強勢，在外資資金回流，新台幣強勢，近期持續買超台股下，突顯台股體質受青睞，下半年操作可留意散熱等相關個股。

散熱產業各公司出貨均已恢復至正常水平，整體營收顯著回升，受惠宅經濟帶動筆電、伺服器的需求，且中國大陸啟動5G基建拉貨，加以下半年，主要品牌5G手機推出，終端消費需求回溫，散熱族群全年營運表現可望直接受惠。

此外，中國大陸各級政府陸續出台刺激汽車產業有序恢復之政策，供應鏈稼動率持續提升，訂單回到正常水位，可留意；內需消費方面，國內安心旅遊逾7,000家業者參與，7月1日上路，振興三倍券也將在7月15日發放，觀光、餐飲可望受惠。

（作者是台新投顧總經理）

北韓 疫情 台股

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