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台股爆量、外資賣逾百億 法人怎麼解讀？

經濟日報 / 記者康陳剛／即時報導

今（19）日台股持續高檔盤整，終場小漲1.53點，以11,549.86點作收。統計三大法人買賣超情況，外資賣超102.1億元、投信買超3.8億元、自營商買超13.9億元，三大法人合計賣超84.4億元。此外，今日台股尾盤爆量542億元，成交量達2,508億元，為近三個月以來的新高。

日盛投顧總經理鍾國忠表示，今日大盤原地踏步但交易量大增，表示資金在類股間輪動調整。尤其今日盤後富時台灣50指數成分股調整生效，納入緯穎（6669）、剔除寶成，都會影響資金持股動向。

鍾國忠說，今日外資賣超都在正常範圍內，6月以來，外資搭上台股最後一班車，已經買在相對高點，處於「套牢」窘境；且連日買進難以拉動大盤指數，先出清一部分持股是合理的操作。根據統計，即使今日外資大賣102億，本周僅小幅賣超14億元。

鍾國忠建議，近期可以關注三個重點，一是美國周五四巫日結算情形；二是市場對於蘋果WWDC（台灣時間6月23日凌晨1時）的反應；三是季底前，持續關注投信法人的作帳或結帳動向，提前部署。

外資 台股

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