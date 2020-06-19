自營獲利減 券商5月獲利降至56億元
台股5月高檔震盪，證交所統計，上個月全體券商經紀和承銷業務都成長，但自營獲利下滑，使總獲利降至56.5億元，較4月衰退15.3%。累計前五月，全體證券商獲利77.3億元，較去年同期衰退46.9%。
證交所指出，5月台股總成交值3.57兆元，比4月成長7.7%，證券商經紀業務獲利較前月的31億元，提高到33億元，承銷獲利也從6億元增加到10億元。
不過受到出售證券利益和發行權證收益減少，自營業務獲利由4月的34億元，縮減為14億元，整體券商獲利因此下滑到56.5億元。
累積前五月，證券商經紀業務受惠成交值成長，累積154億元，比去年同期成長41%，但台股表現尚未收復下跌失土，承銷獲利僅7億元，年減48%，自營獲利更在權證損失推升，淨損41億元，較去年同期轉虧。
合計今年來，證券商獲利77億元，較去年前五月短少46%。若扣除權證大幅虧損的華南永昌證，則總獲利為122億元，年減14.5%。
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