台股高檔震盪 三大法人賣超84億元

台股今（19）日開高震盪，終場小漲1點，收在11,549.86點。統計三大法人賣超84.41億元。

統計今日三大法人買賣超情況，外資及陸資（不含外資自營商）本周在連三買後再度轉為賣超102.18億元，外資自營商賣超0.003億元，投信買超3.84億元，自營商（自行買賣）買超8.12億元，自營商（避險）買超5.8億元，合計三大法人賣超84.41億元。

美股昨夜橫盤整理，而台股今日以小漲開出後，指數一度向上衝至11,584點，惟多頭買盤力道不強，盤中多空交戰激烈，指數並五度小幅翻黑，整體呈現高檔震盪格局，而終場以11,549.86點作收，小漲1.53點，成交量2499億元，周線翻紅。

亞洲主要股市今日表現也呈現漲跌互見，其中日股開高震盪走高，盤中走揚逾0.6%，表現最為強勢，陸開股開低翻紅走高，盤中小漲0.4%，韓股開高震盪走低，盤中小跌0.2%，港股開低震盪走低，盤中也呈現小跌。