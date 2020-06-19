尾盤爆量、台股收漲1.53點 三大法人賣超84.41億

如果用Google關鍵字搜尋「銀行+存股」，會發現跳出來的新聞高達12,100,000筆資料，各新聞標題更是讓人看了「血脈賁張」，例如「只靠一檔金融股，年領80萬股息」、「45歲才存銀行股，退休後月領18萬股利」、「存200張ＸＸ金，退休後月領20萬股利」….。

2020-06-19 14:03