尾盤爆量、台股收漲1.53點 三大法人賣超84.41億
台股今（19）日開小紅震盪，早盤一度拉升至11,584.88點，台積電昨日雖快速填息，但今日未續強，股價開低震盪收在平盤、大立光、鴻海收紅，推升電子指數上漲，但面臨前波高點壓力，指數曾小幅翻黑，終場以11,549.86點作收，上漲1.53點，成交量2,499.4億元；三大法人賣超84.41億元。
統計三大法人買賣超情況，外資及陸資（不含外資自營商）賣超102.18億元，投信買超3.84億元，自營商買超（合計）13.92億元，其中自營商（自行買賣）買超8.12億元，自營商（避險）買超5.8億元。
台股今日以11,557.27點開出，盤面上高價股表現活潑，一度演出五千金行情，權值股台積電開低收平盤314.5元，電子股收紅，但金融股未跟上，出現下跌，傳產股漲跌互見，指數最低曾下探至11,542.37點，終場收11,549.86點，漲幅0.01%，周線翻紅，周指數上漲119.92點，漲幅1.05%。
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