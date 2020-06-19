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台股交易熱絡 分析師：近期關注投信法人動向

經濟日報 / 記者康陳剛／即時報導

台股指數今（19）日開盤在11,557.27點、小漲8.94點，早盤持續盤整微漲的態勢。分析師指出，台股指數漲幅雖然平緩，但其實台股市場很熱，投資人近期篩選個股時，可注意投信法人動向，藉此超前部署下半年投資部位。

今日是美國四巫日，台灣下周也遇端午連假並適逢季底，種種因素都讓台股走勢較為平穩。

兆豐國際投顧董事長李秀利表示，雖然今日大盤指數變動小，但早盤預估今日成交金額可在2,000億以上，顯示台股市場仍然熱絡。他觀察，今日生技類股稍微熄火，盤面重點跑到小型電子股上，但兩者對整體盤勢影響都不大，因此指數相對平緩。

關於美股近期走勢，李秀利指出，本周美股四大指數雖漲跌互見，但納斯達克指數維持走高，對台股具有激勵作用。李秀利建議投資人，除持續觀察美股變動作為參考外，近期篩選個股時可注意投信法人動向，判斷是為了季底作帳行情或是為第3季布局，才能順利搭上順風車、超前部署投資部位。

台股指數 美股 個股

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