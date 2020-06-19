法人看好房市買氣回籠 營建股首選這兩檔

受惠疫情趨緩，低利政策延續，投顧法人預期整體房市觀望氣氛可望逐漸散去，買氣將顯著回籠，加上多數營建股殖利率佳，因此對營建類股持樂觀看法，並建議以2020~2021年獲利逐年成長建商為投資首選，如冠德（2520）、遠雄（5522），目標價為 36 元、50 元。

統一投顧指出，疫情趨緩帶動民眾出門看屋意願提高，原先建商計畫在329檔期推出建案，多數遞延至520檔期。根據房仲業者統計，今年520檔期北台灣推案量共2371億元，年增6%，為近六年來520檔期的第二大量，僅次於2018年水準。

統一投顧看好，先前台灣央行降息一碼，使民眾購屋利息費用負擔降低，整體房市觀望氣氛可望逐漸散去，建案銷售速度將加快，短期房市易有銷售成績正面訊息釋出。

中長期而言，近幾年主管機關已不再打壓房市，中低總價自住買盤強健無虞，另有肥咖條款上路、中美貿易戰、疫情影響，促使台商/海外資金回流，對台灣不動產市場看法維持穩健偏多格局。

冠德受惠新成屋銷售順利，單月營收連續三個月突破18億元高檔水位，累計前五月營收已76.34億元，年增達42％，未受到疫情影響；展望後市，法人看好，冠德房地產本業在手儲備案源至少500億元，加上下半年為新案完工交屋高峰，另有根基營造和環球購物中心，業績能見度高，營運表現樂觀向上。

遠雄今年預計推案總金額約270億元，目前第二季來陸續有建案完工入帳，包括台南「新源邸」已於第二季完工，正在陸續交屋中，預計5月開始認列營收，下半年起，還有四建案將陸續完工。而遠雄今年也謹慎佈局商辦、廠辦兩大產品需求，並持續進行六都開發，替長期營運助動能。