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彰銀卡台新金併購路 金管會：處分彰銀或增資

經濟日報 / 記者邱金蘭/即時報導

彰銀明天將召開股東會改選董事，台新金與彰銀間紛擾多年，金管會銀行局長莊琇媛今天表示，當台新金要申請投資或併購，發現資本結構不佳時，打算如何處分彰銀，或現金增資，都是可以考量的面向。

對於紛擾多年的彰銀案，金管會主委黃天牧表示，關心金融市場的人都會有看法，但他在這位子上沒有看法，這屬於財政部公股管理政策，不論明天改選結果如何，金管會仍依一致原則處理。

彰銀案一直未解決，在財務上，是否會阻礙台新金再次併購投資？莊琇媛說，確實，台新金持有彰銀，已在資產負債表中，每次台新金併購或再投資時，不可能刪掉彰銀去看，這是每次台新金增加投資或想併購時，主管機關要求公司提出妥適的資本規劃時，不止增資，也要包括對彰銀的看法。

至於對彰銀「看法」，是代表要提出解決方案嗎？莊琇媛表示，因解決方案涉及財政部及台新金當年契約問題，每次台新金規劃併購或投資時，資本結構稍嫌弱一點，台新金都會提到彰銀。

不過，台新金也不能說彰銀造成多少負擔，這幾年從彰銀拿到的股利也在帳上，金控要投資或併購，發現資本結構不佳時，打算如何處分彰銀、現金增資等，都是可以考量的面向。

台新金 彰銀案 併購

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