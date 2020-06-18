經濟解析／生技指數創今年新高 生技股還可以買嗎？

生技股今年來股價不斷往上飆高，集中市場及櫃買中心生技指數同步創下3年半以來的新高，統計今年來漲幅超過1倍的生技公司達12家，尤以合一(4743)今年來漲幅677.21%最高，高端疫苗以319.3%居亞軍；生技股漲勢凌厲，法人表示，在資金狂潮下，很難預期高點，目前趨勢偏多下，只能邊走邊看，留意追高風險，在標的選擇上，以防疫相關的疫苗及快篩為首選。

台股今日盤面上的亮點指標股首推生技族群，統計有21檔上市櫃生技股以漲停作收，包括合世、進階、康樂-KY、福永生技、安克、亞諾法、杏輝、神隆、中天、ABC-KY、中化、南光、久裕、益得、濟生、太景*-KY、台微體、杏國、合一、懷特、天良等；另外漲幅逾半根停板的則有和康生、聿新科、基亞、智擎、生達、科懋、寶利徠等。

統計今年來生技股的漲勢發現，漲幅超過1倍的生技公司達12家，其中飆股首推合一，今年來漲幅達6倍多；合一、中天在新藥解盲過關的利多加持下，股價已連拉3根漲停板，合一今日收在228.5元，中天則收52.5元。

另外，亞諾法及ABC-KY則是受惠於防疫題材，亞諾法及其合作夥伴Assurance Scientific實驗室已取得FDA EUA(緊急使用授權)批准新冠肺炎病毒萃取試劑組，可用於臨床實驗室檢測，激勵股價持續強漲。

ABC-KY ( 瑞磁生技) 子公司Applied BioCode, Inc.( ABC-US)參考美國疾管署的指引(March 16, 2020)，開發新冠肺炎核酸檢測試劑(BioCode SARS-CoV-2 Assay），在4月24日向美國FDA申請緊急使用授權(EUA)，並在美國時間6月15日取得美國FDA的正式授權，首批新冠肺炎核酸檢測試劑已量產完成，激勵股價持續創歷史新高。

群益中小型股基金經理人吳胤良表示，今年以來受到全球疫情蔓延的影響，跟疫情相關的包括快篩檢測、新藥開發、原料藥供應，都受到市場的關注；此外，口罩相關原物料的供應，報價波動，也帶動個別廠商的業績表現，整體來看，在疫情尚未落幕，甚至是有二次疫情隱憂下，相關類股表現仍可持續留意。

法人坦言，生技股今年的飆漲走勢是資金狂潮下的產物，目前仍是看多，但需留意追高風險，一旦出現爆量長黑、或是資金反向、或台股大盤明顯回檔時，必須有所因應；在布局上仍以防疫相關的疫苗、快篩為首選，口 罩相關也可以留意，再來才是新藥的題材。

證券分析師黃漢成表示，生技股目前仍是輪動向上的趨勢，主要以防疫、新藥等題材為優先標的，在布局上必須選擇具有題材性及想像空間的公司，生技股經過5~6年的沈寂後，籌碼穩定且股本小，一有資金進場很容易上漲，目前電子股並沒有突出的業績，造成資金轉戰生技股。

他分析，在操作上不要追高，等壓回再進場，尋找低位階且具題材的個股，另外，因多數生技股並不具基本面，多是題材性個股，因此在介入後需設好停損點，在選擇標的上也要以具題材成長性者為優；此外，低位階，新題材，剛起漲的公司也值得留意。