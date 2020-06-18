台股4%高股利率護身 投資可鎖定防疫、5G、汽車類股

台股股利率達4%，相對於去年底僅3.82%表現而言更為強勁。聯邦金鑽平衡基金經理人周鉦凱指出，台股本月落在11,079-11,771區間，符合「上有壓、下有撐」的看法，目前盤勢由資金行情主持大局，支撐起青黃不接的科技業前景。

周鉦凱分析，在4%股利率保護傘下，再加上各題材龍頭引領，預期台股6-7月將維持穩健走勢，族群輪動情況，個股表現將看各個題材的帶動，整體來說對接下來一個月的台股走勢將維持樂觀看法！

本周疫情鎖定在中國及美國，周鉦凱表示，北京較為緊張，增加了100出頭的病例，但北京為一線城市，對比武漢而言在城市規格及防疫措施嚴謹度上遠比當時更好，疫情應可獲得控制；而美國每天新增24,000人病例，主因在於街頭運動及解封，只要疫苗未出，疫情二次爆發的說法將持續造成市場震盪，但事實上目前各國已對疫情謹慎很多，因此不足以造成市場大幅波動。

就市場面來看，近兩周受Fed表態影響，零利率至少維持到2022年且不會進行負利率政策，維持對資金市場寬鬆。周鉦凱認為，當疫情出現時，市場資金往生技、防疫類股靠攏或是往長線發展的5G，即便中國受美國打壓，但長期建立5G系統的決心及方向不會改變；相反的，當疫情緩解時，資金就會往消費性的蘋概股、汽車類股及內需題材靠攏。

周鉦凱提醒，台股現階段雖有高殖利率保護，未來則須觀察國際局勢，美股動向將決定台股未來格局變化，否則將維持上有壓下有撐的格局。