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台股震盪、11,500關卡有守 三大法人買超31.17億元

經濟日報 / 記者高瑜君／即時報導

今（18）日台股上下震盪，盤中一度跌破11,500關卡，終場小漲13.74點，以11,548.33點作收，成交量達1,824.77億元。統計三大法人買賣超情況，外資買超22.52億元、投信買超7.41億元、自營商買超1.25億元，三大法人合計買超31.17億元。

美期電子盤走弱壓抑亞洲股市表現，日股、港股壓在盤下；而台股也呈現震盪走勢，權值股光寶科、台達電、國巨、華碩等走揚，激勵市場信心，主流仍在生技類股，包含：ABC-KY、中化、杏輝、神隆、亞諾法等等紛紛攻上漲停。

展望後市，法人認為，Fed搶救美國經濟也不遺餘力，更添加市場信心，未來若中國疫情沒有進一步擴散，東北亞也沒有更進一步衝突擴大，下半年的經濟成長仍相當可期待，全球股市可以持續多頭榮景，而年初賣過頭的外資，將有機會再持續回補台股，建議利用震盪汰弱換強。

台股 三大法人

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