台積電填息、台股收漲13.74點 三大法人買超31.17億
台股今（18）日開低震盪，台積電除息影響，早盤小跌開出，不過在台積電開盤2分鐘完成填息下激勵買氣，指數一度拉升至11,567.42點，但也遇到壓力，指數呈現震盪，終場以11,548.33點作收，上漲13.74點，成交量1,824.76億元；三大法人買超31.17億元。
統計三大法人買賣超情況，外資及陸資（不含外資自營商）買超22.5億元，投信買超7.41億元，自營商買超（合計）1.25億元，其中自營商（自行買賣）買超2.91億元，自營商（避險）賣超1.65億元。
台股今日以11,534.2點小跌開出，台積電早盤填息，終場收在314.5元，上漲2元，漲幅0.64%，股王大立光翻黑作收，鴻海則是收紅，生技股持續是盤面亮點，大盤指數震盪守住11,500點關卡，收11,548.33點，漲幅0.12%。
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