外資目標價喊到2,400元 矽力-KY創掛牌新天價

台灣大哥大今（18）日舉行109年股東會，董事長蔡明忠親自主持，蔡明忠開心的宣布今年初拿下5G頻譜競標，昨日也取得5G執照，很快的可以跟同業一起推出5G服務，更要扮演科技電信的領航者。

2020-06-18 10:03