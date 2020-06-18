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外資目標價喊到2,400元 矽力-KY創掛牌新天價

經濟日報 / 記者楊伶雯／即時報導

台股除了譜瑞-KY、昇佳電子朝千金股邁進之外，股后矽力-KY(6415)則是有望挑戰2,000元，亞系外資看好矽力擴大搶占中國電源管理IC市占率，重申買進評等，目標價則是由1,503元大幅調高至2,400元；矽力今(18)日開高走高，收在1,770元，上漲85元，漲幅5.04%，寫下掛牌新天價。

亞系外資指出，中國電源管理IC市場規模上看120億美元，去年約成長5%，預估2020~2024年的年複合成長率達9%，矽力-KY透過中高階產品搶占市占率，預估可由目前1.4%增至2024年5.3%，預估2020~2024年營收年複合成長率30%，每股盈餘年複合成長率34%。

亞系外資一口氣把矽力-KY目標價調高至2,400元，預估股價還有4成上漲空間；法人則是看好矽力今年5G及雲端運算的高成長，下半年接單動能強勁，預估消費性電子、工業用、資訊及網路通訊產品四大產品將同步成長，今年營收成長20~30%。

矽力-KY今日以1,740元開高，一度衝上漲停1,850元，終場收在1,770元，上漲85元，漲幅5.04%，穩居股后，且穩步朝2,000元挺進中；目前台股四千金中，股王大立光今日收4,050元，下跌110元，跌幅2.64%。

祥碩收1,420元，上漲90元，漲幅6.77%；信驊收1,320元，上漲10元，漲幅0.76%；另外，譜瑞-KY收978元，重回第五高價股，上漲51元，漲幅5.5%；昇佳電子收948元，上漲7元，漲幅0.74%。

矽力 台股 營收 祥碩 信驊 股王 元大 大立光 5G

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