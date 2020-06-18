台股小漲13.74點收11,548 守住11,500關卡

今（18）日台股早盤在台積電開盤2分鐘完成填息下激勵市場買氣，不過盤中遇到壓力，加權指數上下震盪，一度跌破11,500關卡，終場以小漲13.74點，收在11,548.33點作收，成交量達1,824.76億元。

美期電子盤走弱壓抑亞洲股市表現，亞股漲跌互見，日股、港股壓在盤下；而台股也呈現震盪走勢，權值股光寶科、台達電、國巨、華碩等走揚，激勵市場信心，主流仍在生技類股，ABC-KY、中化、杏輝、神隆、亞諾法等等紛紛攻上漲停。

展望後市，第一金投顧董事長陳奕光指出，指數驚驚漲，今日盤中台積電完成1/3填息，帶動市場信心，而在美國財政、貨幣政策做多、外資回頭買超、美中角力和新冠疫情利好台廠下，看好指數後市表現，預期加權指數在端午節前可望走向區間格局，下檔有月線支撐、上檔看在11,800點。