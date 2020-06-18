看好三大趨勢 日系外資首評元太目標價48元

元太（8069）今（18）日股東會通過去年度股利將2元現金股利，且對下半年展望抱持審慎樂觀看法，日系外資則是看好三大趨勢，首度將元大納入追蹤個股，給予買進評等，目標價上看48元。

日系外資表示，預估電子紙產業2020~2025年的年複合成長率達7%，元太包括營收規模、營益率的表現看好，預估營益率今年上6.9%，優於去年的4%，明年則增至11%。

日系外資同時看好元太在電子紙產業的垂直整合優勢，加上新冠肺炎疫情帶動物聯網及在家工作趨勢，預估元太今明年獲利複合成長率達15%。

元太今日召開股東會，通過配發2元現金股利，同時改選董事，兩席新任獨立董事為張凌寒、顔溪成，其餘7席續仼；針對下半年景氣，元太指出，因疫情後提升電子貨架標籤裝置率，且電子書閱讀器需求回升，對下半年展望審慎樂觀。

元太2019年營收表現未如預期成長，全年合併營收136億元，但在積極提升營運效能、及強化營運體質下，營業毛利60.4億，毛利率44.4%，創歷史高點，稅後純益30.8億元，每股純益（EPS）為2.72元，連續7年獲利創新高。

元太表示，今年繼續追求營收成長、深化技術實力及強化營運體質，不過在年初新冠肺炎疫情衝擊全球供應鏈及經濟發展，疫情影響後是否可順利恢復，將成為影響今年營收成長的重要挑戰。

元太說，今年在業務推展部分，將持續發展電子書閱讀器、電子筆記本及物聯網等應用市場。電子書閱讀器除螢幕朝向較大尺寸及多疊構之高單價產品外，期望在終端產品導入手寫功能以擴大市場。電子筆記本除了既有產品之深化耕耘、積極推動客戶新產品上市外，則是鎖定彩色印刷電子紙在教育市場的應用，以拓展新成長動能。

另外，物聯網的電子紙貨架標籤業務穩定成長，市場動能依舊，智慧電子紙物流標籤的布局也將顯現成果；電子數位看板於醫療照護及交通領域的布局將顯現成果，營收預計將逐步成長。