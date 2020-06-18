快訊

花蓮富源38.6度！ 中央氣象局發布多個縣市高溫資訊

使用葉克膜33天、住院75天！ 新冠肺炎重症患終出院

看好三大趨勢 日系外資首評元太目標價48元

經濟日報 / 記者楊伶雯／即時報導

元太（8069）今（18）日股東會通過去年度股利將2元現金股利，且對下半年展望抱持審慎樂觀看法，日系外資則是看好三大趨勢，首度將元大納入追蹤個股，給予買進評等，目標價上看48元。

日系外資表示，預估電子紙產業2020~2025年的年複合成長率達7%，元太包括營收規模、營益率的表現看好，預估營益率今年上6.9%，優於去年的4%，明年則增至11%。

日系外資同時看好元太在電子紙產業的垂直整合優勢，加上新冠肺炎疫情帶動物聯網及在家工作趨勢，預估元太今明年獲利複合成長率達15%。

元太今日召開股東會，通過配發2元現金股利，同時改選董事，兩席新任獨立董事為張凌寒、顔溪成，其餘7席續仼；針對下半年景氣，元太指出，因疫情後提升電子貨架標籤裝置率，且電子書閱讀器需求回升，對下半年展望審慎樂觀。

元太2019年營收表現未如預期成長，全年合併營收136億元，但在積極提升營運效能、及強化營運體質下，營業毛利60.4億，毛利率44.4%，創歷史高點，稅後純益30.8億元，每股純益（EPS）為2.72元，連續7年獲利創新高。

元太表示，今年繼續追求營收成長、深化技術實力及強化營運體質，不過在年初新冠肺炎疫情衝擊全球供應鏈及經濟發展，疫情影響後是否可順利恢復，將成為影響今年營收成長的重要挑戰。

元太說，今年在業務推展部分，將持續發展電子書閱讀器、電子筆記本及物聯網等應用市場。電子書閱讀器除螢幕朝向較大尺寸及多疊構之高單價產品外，期望在終端產品導入手寫功能以擴大市場。電子筆記本除了既有產品之深化耕耘、積極推動客戶新產品上市外，則是鎖定彩色印刷電子紙在教育市場的應用，以拓展新成長動能。

另外，物聯網的電子紙貨架標籤業務穩定成長，市場動能依舊，智慧電子紙物流標籤的布局也將顯現成果；電子數位看板於醫療照護及交通領域的布局將顯現成果，營收預計將逐步成長。

元太 營收

延伸閱讀

Mini LED前景看好 設備廠惠特股價再創歷史新高

儒鴻洪鎮海看好後勢 下半年營收「逐季成長」

元太股東會 通過配發2元現金股利

元太宣布 與義烏清越光電策略合作電子紙專案

相關新聞

生技強勢 台股盤中11500點失而復得

電子族群回到平盤，生技股相對強勢，台股跌幅收斂重返11500點之上。法人表示，台股仍需觀察疫情和地緣政治變數，短線以盤代跌，不大跌是最好走勢。

研究報告不可盡信 謝金河：資金行情的全境擴散

今年三月，在肺炎疫情最恐慌的一刻，美國道瓊指數在三月十六日這一天重挫二九九七點的時候，國泰投信董事長張錫在工商時報的訪問中說了一句很傳神的話，他說「台股還會再旺十年」，在市場最悲觀的時候，他很勇敢看好台股會再旺十年，這是要有很大勇氣的論述。

喊破2,000元！滙豐看好矽力強拉到2,400元

外資圈「喊價」焦點投向矽力！繼摩根士丹利、美銀證券接連拉抬目標價，滙豐證券最新報告，看好大陸半導體自製，推動矽力表現超前市場預期，未來四年獲利複合成長率上探三成，目標價一舉從1,503元強拉到2,400元，也是首家把矽力喊破2,000元的外資。

台積18日除息2.5元 填息走勢備受關注

台股震盪走揚，連二日收漲，站回所有均線之上，法人指出，今（18）日台積電填息表現，將左右接續到來的除權行情，預估台積電可...

四晶片股目標價 大摩調升

美國放寬華為禁令，大陸供應鏈躍居焦點，摩根士丹利最新發布「中國如何重寫全球半導體」大報告，預測美中科技競爭將刺激大陸國產...

傳產三族群 短線聚光

台股昨（17）日受制於大型電子股熄火，在5日線附近震盪，基期偏低的橡膠、化工、電器電纜等傳產族群，在短多點火及半年報作帳...

紡織股 上演噴出行情

成衣大廠聚陽（1477）股東會看好第2季觸底，第3季反彈，激勵已轉強的紡織大軍昨（17）日再度噴出，包括利勤、大東、宏遠...

台積電上演快速填息秀 不到5分鐘完成填息

晶圓龍頭台積電（2330）上演快速填息秀，在法人大力促擁買進之下，開小高股價至314元，隨即來到315元，漲幅0.8%，開盤不到5分鐘即完成填息。近10日外資大力回補台積電持股，買超10.1萬張，持股比重回升至75.77%，

美股漲跌互見 台股小跌0.39點、開在11,534.2點

美股四大指數收盤漲跌互見，使今（18）日台股開盤下跌0.39點，開在11,534.2點，不過在台積電領頭，電子股、傳產股走揚下，指數漲跌擴大，此外，南紡、ABC-KY、矽力-KY已亮燈攻上漲停。

市場聚焦汎德掛牌進度

汎德永業汽車即將在7月由興櫃轉上市，但卻傳出汎德集團董事長唐榮椿疑似涉及洗錢。對此汎德永業昨（17）日表示，這是大股東個...

就市論勢／G半導體 逢回找買點

盤勢分析

兩大LED廠可能結盟 晶電、隆達18日暫停交易

LED廠晶電與隆達昨（17）日同步公告，因有重大訊息待公布，今天將暫停交易，業界推估，由於LED產業競爭激烈、市況不佳，...

熱門新聞

晶電丶隆達將公布重訊 18日暫停交易

利多加持 合一股價連三根漲停

紡織股有生技股「漲」相 有基之彈還是無基之夢？

台積電18日除息 台股蒸發21.5點

四晶片股目標價 大摩調升

台積18日除息2.5元 填息走勢備受關注

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。