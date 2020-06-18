生技股各擁題材 19檔飆漲停

台股今（18）日震盪，生技股在各擁題材下躍為盤面亮點，擔綱多頭領軍指標，盤中多達19檔亮出漲停紅燈，包括新藥解盲成功題材激勵的合一、中天、防疫概念的ABC-KY、亞諾法、還有「地塞米松」受惠股中化、南光、濟生等。

台積電、中再保、敦陽科、美亞鋼、福興等 5 檔股票今日除息交易，影響大盤指數約蒸發 22.1 點，其中光是台積電就影響約 21.5 點，台積電早盤開高，開盤2分鐘完成填息，但股價僅是小漲，盤面上多頭指標仍是由近期吸金的生技股擔綱。

英國牛津大學研究團隊發表研究報告指出，類固醇藥「地塞米松」可降低新冠肺炎重症病患的死亡率，由於地塞米松是醫療常見的藥品，且價格不貴，衛生署核發的針劑藥證高達42張，台灣上市櫃學名藥廠包括生達、永信、中化、南光、濟生等，都生產地塞米松。

「地塞米松」題材吸金，中化、南光、濟生等股今日強鎖漲停；另外，新藥解盲成功的合一及中天也是持續強漲走勢，合一以228.5元漲停開出後鎖死，盤中追價買單逾1.1萬張，持續往歷史高點逼近；另外，具有防疫題材的ABC-KY、亞諾法也是亮燈漲停。

盤中亮燈的生技股還有杏輝、神隆、懷特、合世、進階、天良、康樂-KY、太景*-KY、久裕、福永生技、安克、益得等。