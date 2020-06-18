市場人氣仍強 連乾文：台股走偏鋒格局

美股人氣依然沸騰，加上全球央行都在降息努力印鈔票，品豐大中華投顧總經理連乾文表示，預期台股走勢仍是走偏鋒格局，由生技類股、資產股、高價小型股表現，而除權息扣抵約400點，會壓抑大盤指數，不過市場人氣仍強，後續台股有機會挑戰金鼠年開紅盤缺口11,421點至11,933點壓力，先觀察月線約11,246點支撐，再觀察半年線、年線約11,000點支撐。

後續留意電子旺季是否拖延，華為、蘋果的新機發表進度、且新冠疫情也不能輕忽，每日新增確診病例仍多、地緣政治干擾，如：南北韓和中印衝突。

除此之外，股東會透露最新產業訊息，也創造高成長股，可注意：鈊象（3293）今年EPS挑戰60元、璟德6、7月業績續攻頂、南電ABF供不應求已看到明年、瑞祺電居家辦公讓網安訂單需求較原高出2-3倍等等。