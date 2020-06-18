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力旺內外資法人力拱 股價寫五年新高

經濟日報 / 記者張瑞益／台北即時報導

矽智財廠力旺（3529）受惠OLED驅動IC、PMIC（電源管理 IC）的權利金成長強勁，第二季起營收年增幅逐漸擴大，該公司日前表示，營運成長動能可望一路延續至明年，近期在投信及外資法人聯手買超下，股價持續走高，今（18）日盤中，股價再創近五年新高。

觀察外資及投信法人對力旺的進出動向，其中，外資法人自今年2月以來就呈現逐月買超，到6月以來，買超幅度持續擴大，單是本月的外資累計買超已達1,072張，另外，投信法人也自4月起，連續買超該股三個月，在內、外資法人聯手力拱下，力旺股價一路衝高，今日盤中一度上漲逾7%，盤中股價高點來到485元，股價寫下2015年6月，即近五年的新高。

該公司先前就指出，第一季權利金在OLED驅動IC客戶量產挹注下，權利金貢獻寫下新高水準，營收也同步創高，但第一季整體獲利則因業外收益收斂，因此較去年同期微減 0.23%，不過，以單季獲利表現來看，今年第一季獲利仍是歷史第三高水準。

此外，力旺也指出，由於OLED的市場滲透率仍持續提升，再加上客戶量產動能延續，OLED面板驅動IC的權利金收入，後市也持續看增長，此外，在PMIC部分，因客戶採用較先進製程，銷售單價提升，有助權利金成長動能延續至明年，另外，NeoPUF 在加密安全性趨勢帶動下，已陸續導入AI、IoT 應用，相關權利金也可望優於去年。

外資 力旺 OLED

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