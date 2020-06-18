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喊破2,000元！滙豐看好矽力強拉到2,400元

經濟日報 / 記者趙于萱／台北即時報導
矽力今天一度漲停。圖／截自券商軟體
矽力今天一度漲停。圖／截自券商軟體

外資圈「喊價」焦點投向矽力！繼摩根士丹利、美銀證券接連拉抬目標價，滙豐證券最新報告，看好大陸半導體自製，推動矽力表現超前市場預期，未來四年獲利複合成長率上探三成，目標價一舉從1,503元強拉到2,400元，也是首家把矽力喊破2,000元的外資。

矽力今（18）日受到利多帶動，開盤不久就強攻漲停，到10點30分左右仍大漲6%。盤中最高1,850元，距2,000元已差不到一根停板；連帶激勵祥碩、譜瑞等高價股踩油門。

滙豐表示，美中科技戰推動國際投資人關注國產化概念股，特別是今年暴漲的矽力，外資關心持續突破的機會。

滙豐指出，矽力首要的潛力來自PMIC，去年大陸PMIC市場成長5%，達120億美元，2020-2024年成長性有機會擴大到9%，但矽力潛力不只來自市場，因為未來四年中國PMIC自製率有望從14%翻到35%，推算若矽力拿下15%的市占，PMIC份額將從1.4%跳上5.3%。

矽力看好中高階PMIC發展，預估大陸潛在商機逾70億美元，資料中心、自動車和5G是三大動力。

滙豐進一步分析，若以矽力展望和市場潛力推估，未來四年大陸PMIC市場複合成長率可達41%，矽力營收和每股純益（EPS）將分別有30%、34%的複合成長率，不僅高於全球市場15%的增長，此財測也比市場預估矽力只有二到三成的增幅更大，意味矽力後市還有極大發揮。

滙豐模擬，最樂觀情境下，2024年大陸自製率優於預期，國際IDM廠的市占減少三成之多，剩下55%，與此同時，矽力對當地供應鏈的市占若提高到25%，未來四年營收和EPS複合成長率更上探42%、48%。

看好矽力前景，滙豐將其今、明、後年EPS上修至37.5元、49.5元、66元，未來本益比34倍，換算目標價達2,400元。

此前摩根士丹利才剛把矽力目標價升上1,888元，另給出樂觀目標價2,288元，現在滙豐喊2,400元，連大摩的樂觀情境都比下。

矽力 外資 EPS 營收 半導體

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